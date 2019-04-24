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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      "Самопомич" будет в оппозиции к Зеленскому или создаст с ним коалицию: объяснение Садового

      91 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Мэр Львова и лидер "Сампомочи" Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Следовательно, будет ли поддерживать эта политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет касаться решений, которые тот будет принимать.

      Такое заявление он сделал во время брифинга относительно отмены неприкосновенности и принятия закона "Президента Украины", который транслировал 24 канал.

      "Мы должны увидеть первые шаги вновь избранного президента: кого он будет номинировать на те или иные должности, какими будут его предложения по целому ряду вопросов. Мы всегда работали в интересах государства.

      Как пример он привел результаты голосования в Верховной Раде, в соответствии с которыми ""Самопомич" без оговорки поддерживала все реформаторские законы". А те законы, которые были вредными для Украины, поддержку от "Самопомочи" не получали, зато получали от других фракций.

      "Мы настроены на конструктивное и качественное сотрудничество со всеми людьми, которые хотят работать и действовать исключительно в интересах Украины. Это же наше государство. Мы сами должны навести порядок, потому что не будет такого, что кто-то чужой приедет и все сделает за нас", – подчеркнул политик

      В то же время Садовый подчеркнул, что сегодня "Самопомич" – это та фракция, которая имеет уникальный кадровый потенциал.

      "Мы имеем готовых 26 министров, которых готовим активно работать для государства. Мы лучших людей искали и они сохранились", – констатировал лидер "Самопомочи".

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Самопомич
      Источник: 24 канал
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