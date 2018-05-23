"Самопомич" опровергает информацию о переговорах по совместным кандидатам с другими силами

"Объединение "Самопомич" не участвует ни в каких переговорах по выдвижению кандидатов в президенты Украины.

Об этом заявили члены фракции.

Ни лидер партии Андрей Садовый, ни кто-либо из публичных фигур партии не получали ни одного мандата на проведение таких переговоров и не вели их. Просим всех украинских политиков в дальнейшем воздержаться от некорректного упоминания "Объединения"Самопомич" и его лидера в публичной плоскости.

"Я довольно часто имею встречи как с украинскими политиками, так и с зарубежными. Президент сюда любит приезжать, премьер, лидеры партий, другие известные люди. Аура здесь, пожалуй, добрая. Если бы каждый такую ​​встречу называли "переговорами об объединении", то это не имело бы ничего общего с реальностью. При всем уважении к перечисленным мною людям", – заявил лидер "Самопомочи" и мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, сегодня, 23 мая, в публикации "А в ответ тишина. Почему Садовый не спешит поддерживать Гриценко" Анатолий Гриценко заявил о наличии переговорного процесса относительно общего кандидата в президенты, в котором якобы участвует и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.