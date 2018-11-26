"Самопомич" озвучила главные требования к правительству после агрессии России в Азовском море

С начала российской вооруженной агрессии "Самопомич" настаивала на четком признании состояния войны и оккупации наших территорий Россией.

Еще в то время, когда Россия захватывала Крым, сбивала украинские самолеты, расстреливала наших солдат в Иловайском и Дебальцевском котлах, президент, вместо введения военного положения, предлагал формат "Минских соглашений". Об этом говорится на сайте партии.

"Самопомич" настаивала на введении военного положения на территориях, где ведутся боевые действия еще с 2014 года. Это решение необходимо прежде всего для защиты наших военных и государственности. В условиях войны наши военные для защиты нашего суверенитета могут ограничивать права и свободы людей. Без введения военного положения такие ограничения вне закона и ставят под угрозу наших военных.

Читайте также: Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?

Решение о введении военного положения касается ограничения прав и свобод каждого человека в Украине. Поэтому в своем указе президент должен объяснить людям, почему вводится военное положение, на какой период и ГЛАВНОЕ – на каких территориях он вводится, какие права и свободы будут ограничены и почему. К сожалению, в опубликованном указе ответов на эти вопросы президент не дал. "Самопомич" настаивает на том, что военное положение должно быть введено только на тех территориях, где применение Вооруженных сил необходимо для отпора агрессивным действиям России.

Заседание парламента о введении военного положения должно быть исключительно открытым. В случае введения военного положения парламент должен объяснить людям, почему оно вводится и что это значит для каждого человека.

Для ведения боевых действий и защиты украинского солдата самого введения военного положения недостаточно. Чтобы солдаты могли осуществлять защиту людей и государства, "Самопомич" требует от президента подать в парламент для одобрения указ об использовании Вооруженных сил, как того требует Конституция.

"Самопомич" настаивает на том, что указ президента о введении военного положения должен установить четкие механизмы защиты частной собственности в условиях военного положения, а также механизм компенсации в случае вынужденного нарушения права собственности – российская агрессия не должна быть использована для рейдерства. К сожалению, этого в обнародованном указе Президента нет.

Для обеспечения защиты критической инфраструктуры (электростанции, электросети, газопроводы, водоснабжение, линии электросвязи и т.п.) в условиях военного положения "Самопомич" требует от Кабинета Министров немедленно утвердить перечень объектов критической инфраструктуры в соответствии с Законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" . Правительство должно остановить приватизацию объектов критической инфраструктуры, которая уже начата, и ввести мораторий на дальнейшую приватизацию критической инфраструктуры.

Читайте также: Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости

Последние события в Азовском море показали, что Верховный Главнокомандующий более четырех лет не делал ничего, чтобы Украина была готова к российским агрессивных действий на море. "Самопомич" требует от президента лично отчитаться перед парламентом о том, что было сделано для усиления наших позиций на море.

"Самопомич" требует от президента разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, от Кабинета Министров – ввести визовый режим для граждан России и усилить контроль на пунктах пропуска с Российской Федерацией. Президент и правительство должны немедленно подать в парламент проекты законов о денонсации двусторонних договоров с Российской Федерацией, которые Россия нарушила, а Украина продолжает выполнять в одностороннем порядке.

Агрессивные действия России в Азовском море показали, что подход к сдерживанию российской агрессии, который был избран в Минске, не работает. Введение на пятом году войны военного положения является доказательством банкротства так называемых "Минских договоренностей". Мировое сообщество должно объединиться в применении новых механизмов для эффективного сдерживания России и усиления санкций.

"Самопомич" подчеркивает, что после введения военного положения президент Украины как Верховный Главнокомандующий несет персональную ответственность за все, что происходит в государстве.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, будто только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.