"Самопомич" пойдет на выборы в Раду с открытым списком и 80% новых лиц

В будущем избирательном списке партии "Объединение "Самопомич" на выборах в Верховную Раду будет до 70-80% новых лиц.

На сегодня "Самопомич" уже имеет костяк: это депутаты Верховной Рады, которые прошли выучку, сказал лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый на 18-м отчетном съезде партии.

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И, собственно, вы будете определять, какая будет их позиция в списке. Но 70-80% – это будут наши лидеры из областей, представители различных профессиональных союзов, общественных организаций, люди, которые достойны работать для государства в это непростое время, – подчеркнул Садовый.

Политик также заверил, что не он будет принимать решение, кто и какое место будет занимать в списке, а областные центры и съезд партии.

Садовый отметил, что те, кто испугался, или хотел иметь 100% гарантию, отходят в сторону. А те, кто остается, чувствуют плечо друг друга и готовы вместе идти к победе, отметил Садовый.

Список от "Самопомочи" на выборах в парламент будет открытым, сказал председатель фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк. В этом списке будет меньше трети людей, которые уже были в парламенте, при этом будет больше двух третей людей, которые являются активными политическими деятелями на местах и никогда не были в высших эшелонах власти, но являются достойными, потому что их области их поддерживают.

8 мая из партии "Объединение "Самопомич" вышли нардепы Виктория Войцицкий, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко. Ранее о намерении выйти из фракции объявили нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.

Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента? Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Следовательно, будет ли поддерживать политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского – будет зависеть от решений, которые он будет принимать. Садовый добавил, что сначала надо посмотреть на первые шаги будущего президента, и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и будет стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.

Когда пройдут выборы в Верховную Раду? Парламентские выборы запланированы на 27 октября. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации надо подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.



Результаты выборов ЦИК должна обнародовать не позже, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранного Совета должна пройти до 16 декабря.