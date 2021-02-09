Діти у школах Франції зобов'язані носити захисні маски. Ба більше, вони мають бути точно не саморобні – лише медичні. Медики висловили занепокоєння щодо того, що тканинні маски можуть бути не ефективними.

В країні існує санітарний протокол для діяльності шкіл. Згідно з документом, учні та персонал навчальних закладів повинні використовувати лише ті засоби, які призначені для медичного або хірургічного застосування першої категорії захисту.

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Чому тканинні маски можуть бути не ефективними

Медики зазначили, що медичні маски необхідно змінювати кожні 4 години. Якщо це робити – вони забезпечують до 98% затримки крапель мокроти, які виділяє у повітря людина.

Натомість саморобні тканинні маски носять весь день, що може бути небезпечним для самої людини та тих, хто її оточує.

COVID-19 у Франції: що відомо

У будні у Франції фіксують 20 – 25 тисяч нових випадків зараження.

Влада Франції повідомляла, що не бачить необхідності у запровадженні локдауну, однак посилення карантину припускають.

Також в країні діє комендантська година. Людям не дозволяють перебувати на вулиці з 18:00 і до ранку.

Загалом у Франції зафіксували вже понад 3 мільйони хворих на COVID-19.



Як використовувати маску / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу