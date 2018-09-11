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Самоубийцы и убийцы: почему полиция должна вылавливать уличных гонщиков

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Автогонки по улицам городов и сел Украины уже стали плохой традицией. И, к сожалению, правоохранители тут часто бессильны.

Ради драйва уличные гонщики, так называемые стритрейсеры, игнорируют правила и рискуют жизнью. Не только своей, ведь жертвами развлечений могут стать обычные прохожие.

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"За это должна быть неизбежная суровая ответственность. Это должен быть приоритет полицейских, они должны один за другим вылавливать водителей, привлекать к ответственности, потому что сейчас это уже угроза национального масштаба. ДТП уносит больше жизней, чем война", – заявил юрист Лаврентий Царук.

Однако за такие игры гонщика пока могут только оштрафовать, если поймают. Ведь стритрейсеры на требование полиции останавливаться не спешат. И даже могут пойти в наступление, как это произошло недавно в Ровно. Гонщики начали атаковать полицейских, протаранили их авто, а одного патрульного провезли 30 метров на капоте.

Бывает, что правоохранители и сами становятся гонщиками. К примеру, ситуация, которая произошла в 2016 году в Одессе, когда участие в гонках принимали полицейские машины. Тогда правоохранителей отстранили от работы.

То, что полиция дает возможность "погонять", подтверждает и столичный стритрейсер. Парень попросил не называть его имени.

"Сначала приезжают, дают нам время на собрания, мы час гоняем", – рассказал водитель.

Есть в столице и легальные гонки, правда, за них надо платить. Гоняют ребята по меньшей мере раз в две недели.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Полиция Авто Новости Одессы
Источник: 24 канал
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