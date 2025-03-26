Риск самоубийства на 54% выше для тех, кто работает в правоохранительных органах – заметил президент профсоюза офицеров полиции Хьюстона Дуглас Граффит. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Самоубийства в офисе шерифа Техаса

Только в четверг, 20 марта, коллеги и близкие попрощались с Кристиной Колер, которая ранее работала в офисе шерифа. Она покончила с собой. Ее смерть это уже четвертое самоубийство заместителя шерифа за полтора месяца. Колер считалась пропавшей без вести, но ее нашли мертвой 13 марта.

Через три дня после находки Кристины Колер сообщили о самоубийстве Харрис Марии Васкес, которая покинула департамент в декабре.

Ранее бывшего заместителя шерифа Уильяма Боузмана нашли мертвым при похожих обстоятельствах. А 6 февраля покончил с собой Лонг Нгуен, который также ранее работал в офисе шерифа.

Хосе Лопес сказал, что в департаменте все сейчас переживают глубокое горе из-за этой ситуации. Другие офицеры лично знали некоторых погибших в течение длительного времени.

Директор отдела поведенческого здоровья офиса шерифа доктор Томас МакНиз объяснил что работа офицером определенным образом влияет на психическое здоровье человека.

Эта профессия, к сожалению, наносит вред людям. И чем дольше ты в ней, тем больше она тебя меняет,

– подчеркнул доктор.

МакНиз призвал всех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем, обратиться за помощью.