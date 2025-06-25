На Волыни отца осудили на 8 лет за доведение 13-летнего сына до самоубийства

На Волыни многодетного отца приговорили к 8 годам заключения за доведение до самоубийства своего 13-летнего сына. Он запугивал детей и психологически давил на всю семью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой пресс-службу Волынской областной прокуратуры.

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Отец довел сына до самоубийства: детали дела

Районный суд в Волынской области вынесли приговор 65-летнему жителю Нововолынска. Мужчину признали виновным в доведении своего несовершеннолетнего сына до самоубийства.

Следствие установило, что отец систематически совершал психологическое насилие над всеми членами семьи.

Установлено, что ребенок подвергался систематическому издевательству, побоев, унижений, тотальных ограничений, запугиваний религиозного содержания, принуждения к повиновению, "послушания и покаяния",

– говорится в сообщении.

Как передает прокуратура, подростка ограничивали в общении, развлечениях, загружали физическим трудом и даже били. Все это привело к тяжелому эмоциональному состоянию парня из-за чего в 2023 году он совершил самоубийство.

Правоохранители также установили, что несколько лет назад при подобных обстоятельствах покончил с собой еще один ребенок обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным по части статьи "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего" УКУ. Ему избрана мера пресечения – 8 лет заключения. Сам он вину не признал.

К слову, в ноябре прошлого года в Киеве 16-летний подросток лишил жизни 14-летнюю девушку, а впоследствии совершил самоубийство.