Самоубийство фермера на Одесщине: аграрии в отчаянии и жалуются на бездеятельность государства

В Одесской области фермер покончил с собой из-за убытков и долгов, которые повлекли засуха и потеря урожая. Местные аграрии жалуются, что месяц назад просили центральную власть о помощи. В Министерстве экономразвития обещают выделить деньги из резервного фонда.

Посуха в Одеській області завдала збитків місцевим фермерам, пише ТСН.

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На полі Володимира Шкурини випалена земля. Так виглядає майже 100% нив української Бессарабії. Найсильніша посуха століття знищила посіви та сподівання,

– йдеться у повідомленні.

Як результат у 2020 році не буде пшениці, ячменю, ріпаку й гороху. Однак фермер намагається не впадати у відчай.

Аграрії розповідають, що у кожен гектар поля вклали від п'яти до дев'яти тисяч гривень. Зокрема, на обробку, посівні матеріали, пальне, добрива. На віддачу вони навіть не сподіваються. Навіть провели експеримент, копаючи до вологої землі. Вийшла яма до рівня пояса людини. Все що вище – сухе.

Меліоратор Михайло Шкурина зазначає, що два роки тому почалась велика засуха. За цей час випадає менше, ніж 40% кліматичної норми опадів.

Що відомо про звернення до держави

На Одещині від засухи постраждали сотні дрібних та середніх фермерських господарств. Ще місяць тому місцеві та депутати Одеської обласної ради зверталися до центральної влади. Просили про допомогу з Державного резервного фонду, податкові пільги для фермерів. Заявляли, що ситуацію слід визнати надзвичайною. Однак Київ так і не відповів.

"Ми просимо у держави на безповоротній основі субсидію тим фермерам, які постраждали від посухи", – зазначає голова Кілійської міської ради Павло Бойченко.

Що кажуть в уряді

Там заявили, що звернення фермерів Одещини до них так не дійшло. Аграріям у Кабміні радять впродовж тижня надіслати документи про збитки, щоб передати їх до уряду.

"Лише після цього з резервного фонду зможуть виділити гроші", – пояснив заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький.

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