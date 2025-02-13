В Хмельницком мужчина совершил самоубийство в ТЦК: что говорят в центре комплектования

В Хмельницком ТЦК 13 февраля мужчина совершил действия суицидального характера. Гражданина пытались спасти медики, но он умер от массивного кровотечения вследствие травм.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного ТЦК и СП.

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В Хмельницком ОТЦК рассказали, что во время проверки военно-учетных документов в территориальный центр комплектования города Хмельницкого доставили гражданина, чтобы тот обновил учетные данные и прошел военно-врачебную комиссию. Этот человек находился в розыске за нарушение воинского учета.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил в отношении себя действия суицидального характера. На месте, ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, от массивного кровотечения последний умер в карете скорой помощи,

– говорится в заметке.

Представители ТЦК отметили, что сейчас продолжаются следственные действия, подчеркнув, что никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не было применено.

В Хмельницком ОТЦК также обратились ко всем военнообязанных мобилизационного возраста, подчеркнув, что жизнь – это высшая ценность, даже в самых тяжелых обстоятельствах.

"Суицид не только лишает человека возможности найти выход из ситуации, но и оставляет боль и непонимание для родных и близких. Важно помнить, что ни одна правовая или административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки", – указано в сообщении.

Там также отметили, что ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс или даже панику, но это не повод принимать решения, которые нельзя изменить. В ТЦК отметили, что военная служба не является приговором, а любые вопросы по ее прохождению могут быть решены законным и конструктивным путем.