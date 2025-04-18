Для "Суспільного" в прокуратуре рассказали, что по данному факту зарегистрировали уголовное производство с предварительной правовой квалификацией "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", передает 24 Канал.

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Что известно

Предварительно, 20-летний парень выстрелил себе в голову из автомата, который ему предоставили предоставили для несения службы в суточном наряде.

Инцидент произошел в помещении общежития Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Сейчас следствие выясняет, что стало причиной такого поступка курсанта.

К слову, ранее в ГПСУ рассказали, что погибший был первокурсником родом из Черниговской области. Юноша имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в 2024 году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Курсант хорошо учился и имел общительный характер.