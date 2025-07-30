Инцидент произошел в среду, 30 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.
Смотрите также Могла покончить с собой: в Винницкой области нашли мертвой 12-летнюю девочку
Что говорят в полиции Буковины о смерти подростка?
Парня с огнестрельным ранением обнаружили на улице Главной. Предварительно, он выстрелил себе в голову из пистолета.
Сотрудники Ситуационного центра полиции Буковины немедленно направили по указанному адресу бригаду экстренной медицинской помощи. Также на место происшествия прибыли руководство ГУНП в Черновицкой области, ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа, патрульные, судебные эксперты, криминалисты и ювенальные прокуроры Черновицкой областной прокуратуры,
– сообщили правоохранители.
Они уже установили, что погибший – местный житель. И он покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел себе в голову.
Парень умер в карете "скорой", а его тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу.
Известно, что пистолет, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний рассказал, что оружие хранил в сейфе дома.
Сейчас все обстоятельства самоубийства и возможные мотивы поступка выясняются.