В Черновцах застрелился 14-летний подросток. Полиция начала расследование по факту его самоубийства.

Инцидент произошел в среду, 30 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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Что говорят в полиции Буковины о смерти подростка?

Парня с огнестрельным ранением обнаружили на улице Главной. Предварительно, он выстрелил себе в голову из пистолета.

Сотрудники Ситуационного центра полиции Буковины немедленно направили по указанному адресу бригаду экстренной медицинской помощи. Также на место происшествия прибыли руководство ГУНП в Черновицкой области, ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа, патрульные, судебные эксперты, криминалисты и ювенальные прокуроры Черновицкой областной прокуратуры,

– сообщили правоохранители.

Они уже установили, что погибший – местный житель. И он покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел себе в голову.

Парень умер в карете "скорой", а его тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что пистолет, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний рассказал, что оружие хранил в сейфе дома.

Сейчас все обстоятельства самоубийства и возможные мотивы поступка выясняются.