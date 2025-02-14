В Николаеве мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату в общественном месте

В пятницу, 14 февраля, около 10:00 вблизи междугороднего автовокзала на Богоявленском проспекте в Николаеве неизвестный взорвал гранату. Мужчина погиб на месте, больше пострадавших нет.

По предварительной информации, 41-летний мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического события и происхождение боеприпаса – гранаты РГД-5, обломки которой специалисты взрывотехнической службы уже изъяли с места происшествия.

Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Во время проверки его вещей других взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное убийство, как того требует процедура в подобных случаях. На месте работали следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 Николаевского райуправления, криминалисты и взрывотехники и тому подобное.

К слову, накануне, 13 февраля, в Хмельницком во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил в отношении себя действия суицидального характера и умер от массивного кровотечения. Известно, что он находился в розыске за нарушение воинского учета.