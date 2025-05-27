"Ему ранее удалось избежать мобилизации": новые детали самоубийства мужчины в Харьковском ТЦК

12 мая 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа здания центра комплектования в Харькове. Полиция рассказала, что он ранее пытался избежать мобилизации.

Как сообщили в военкомате, того трагического дня работники ТЦК остановили мужчину на улице, чтобы проверить у него военно-учетные документы. Впрочем, их у него не было. Мужчина отказался предоставить данные о себе, а также проехать в отдел полиции. В то же время, как отметили в ведомстве, он согласился добровольно поехать в Шевченковский районный центр комплектования, передает 24 Канал.

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Новые детали самоубийства в ТЦК Харькова

Правоохранители начали расследование по факту самоубийства гражданина. Начальника РТЦК и СП и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

В комментарии Суспильному руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь рассказал, что погибший ранее уже задерживался ТЦК в Чугуевском районе. Он не назвал своих данных, работники военкомата не могли установить о нем сведения и проверить по своим учетам.

Ему удалось избежать мобилизации, не называя своих персональных данных. И он пытался это сделать во второй раз,

– сказал Токарь.

Правоохранитель не уточнил, когда именно это произошло. Получил ли мужчина травмы в ТЦК в Чугуевском районе, полиция проверить не может, поскольку это произошло давно и нет свидетелей.

Токарь отметил, что расследование обстоятельств смерти мужчины показало, что к совершению суицида его не склоняли. Полиция исследовала видеозаписи камер видеонаблюдения. Кроме того, следователи проверили сообщения, которые погибший выставлял в соответствующих чатах, "где уже отображался мотив совершения самоубийства".

В полиции отметили, что "причастность посторонних лиц к действиям погибшего не установлена".