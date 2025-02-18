Новые подробности происшествия рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко. Об этом сообщает Суспильное, передает 24 Канал.

Смотрите также Мотивация vs Справедливость: все о контракте 18 – 24, почему возмущены военные, поможет ли армии

Что известно о самоубийстве

Напомним, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета, поэтому в ТЦК его доставили для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Однако незадолго в одном из кабинетов он взял канцелярский нож и порезал себе шею. От массивного кровотечения мужчина умер по дороге в больницу,

– рассказала Шевченко.

По словам пресс-секретаря, гражданину было 35 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой о самоубийстве. Сейчас они проводят все необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления объективных обстоятельств инцидента.

В пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК заявили – никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не было применено.

К слову, 14 февраля в Николаеве 41-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату РГД-5 возле междугороднего автовокзала. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.