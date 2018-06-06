Самоубийство Кейт Спейд: СМИ назвали вероятную причину

Американский дизайнер Кейт Спейд покончила жизнь самоубийством 5 июня. По информации СМИ, причиной могла стать депрессия Кейт.

Спейд впала в глубокую депрессию, поскольку ее муж Энди хотел расстаться. А Кейт не могла смириться, что их 24-летний брак закончился, сообщают источники в полиции.

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Муж дизайнера даже переехал в соседнюю квартиру из-за "супружеских проблем", пишет TMZ.



Кейт Спейд с мужем

Кейт совершила самоубийство в своей квартире на Манхэттене во вторник, 5 июня, утром. Возле ее тела нашли предсмертную записку, которая адресовалась ее дочери Фрэнсис Беатрикс.

Как пишут СМИ, в записке говорилось: "Я всегда тебя любила. Это не твоя вина. Спроси отца".

Кто такая Кейт Спейд?Американская дизайнер, которая в 1993-м вместе с мужем основала компанию по производству женских сумок Kate Spade Handbags. В 2006-м она продала часть акций, но через десять лет основала новый бренд Frances Valentine.