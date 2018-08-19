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Самоубийство легендарного Владислава Волошина: новые резонансные детали расследования

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Прошло пять месяцев, как самоубийством покончил свою жизнь Народный герой Украины, боевой пилот Владислав Волошин. На то время офицер уже покинул ряды вооруженных сил и занимал должность временно исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта.

Именно с этой его профессиональной деятельностью родные и друзья и связывали суицид.

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Под Иловайском его самолет сбили, но он выжил, раненный четыре дня выбирался на подконтрольную Украине территорию. Враг его боялся настолько, что обвинил в збитии боинга МН-17. Жизнь летчика Владислава Волошина, который прошел войну, оборвалась в мирном Николаеве, 18 марта он совершил самоубийство в собственной квартире.

Следствие по этому делу продолжается до сих пор. Мотивов рассматривают несколько: личные волнения и проблемы на работе. С июля 2017 Волошин возглавлял "Николаевский международный аэропорт".

Одной из версий является то, что самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт", а также, что совершил в связи с принуждением к выполнению противоправных действий,
– заявил старший следователь следственного управления Полиции Николаевщины Юрий Щербицкий.

В течение прошлого года аэропорт активно ремонтировали. По словам журналиста-расследователя Андрея Лохматова, подрядчик работал не имея для этого никаких оснований: ни договора, ни выигранного тендера, просто с согласия областной власти. А от Волошина, которого назначили, когда работы шли полным ходом, требовали подписать акты выполненных работ. Поэтому фактически летчика довели до самоубийства, убеждали его знакомые. В Киеве и Николаеве даже собирали митинги с требованием отставки председателя Николаевской ОГА.

Волошин Аеропорт Миколаїв Самогубство

Владислав Волошин

Договоров на выполнение работ, убеждает Лохматов, как не существовало тогда, так не существует и сейчас. А подрядчик, тем временем, требует заплатить 43 миллиона за капитальный ремонт терминала.

После Волошина исполняющим обязанности аэропорта назначили депутата областного совета Федора Барну. Он тоже фигурант скандала, местные журналисты обнародовали запись совещания, где человек с голосом похожим на голос депутата, настаивает, чтобы руководители аэропорта задним числом провели тендер. Сам же Федор Барна убеждает: кто и как ремонтировал аэропорт, не знает.

Работает экспертиза, она установит, насколько терминал пригоден к эксплуатации. Но еще раз говорю, здание аэровокзала никогда не выводилось из эксплуатации. Оно было построено, введено в эксплуатацию. Поэтому мы спокойно можем там обслуживать пассажиров
– сказал в.и.о. генерального директора Николаевского международного аэропорта Федор Барна.

Сейчас коммунальное предприятие уже получило часть разрешений и лицензий, там отремонтировали взлетную полосу, установили забор длиной более 12 километров. Но относительно даты начала работы аэропорта сейчас говорит очень осторожно.

Суд решил назначить экспертизу стоимости выполненных работ. Юрист аэропорта ее согласовала, и из-за это, убеждает, потеряла работу. Мол, новое руководство аэропорта не желало этой экспертизы.

Вот я неправильно сделала, что согласилась на экспертизу. Я должна была судье сказать, что я не ознакомилась с делом. А то, что у меня уже возражения, приняли и то, что судья его уже прочитала, Федор Петрович это не учел. То есть, он хотел, чтобы я дала заведомо ложные показания судье, – заявила бывшая юристка Николаевского международного аэропорта Наталья Запорожец.

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Тем временем, расследование смерти летчика Волошина продолжается по двум по статьям уголовного кодекса – "Умышленное убийство с пометкой самоубийство" и "доведение до самоубийства".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Вооруженные Силы Украины авиация Самоубийство Новости Николаева
Источник: 24 канал
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