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Самоубийство летчика ВСУ: в аэропорту Николаева сообщили о давлении губернатора на Волошина

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Самоубийство летчика ВСУ Волошина: стало известно о давлении со стороны председателя Николаевской ОГА
Самоубийство летчика ВСУ Волошина: стало известно о давлении со стороны председателя Николаевской ОГА / Фото из открытых источников

Заместитель и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, который наложил на себя руки, Алина Коротич заявила, что на него давили чиновники облгосадминистрации во главе с главой области Алексеем Савченко.

Об этом сотрудница Волошина рассказала в комментарии "Громадському".

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии малайзийского боинга. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской области Алексеем Савченко.

Так, Коротич заверила, что последние две недели Волошин вел переговоры с Николаевской облгосадминистрацией.

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Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было, его отменили. Это незаконно, поэтому он не соглашался,
– отметила заместитель руководителя аэропорта.

Кто такой Владислав Волошин? Военный летчик Воздушных сил ВСУ из Луганска, майор запаса. Участник боевых действий на востоке Украины, совершил 33 боевых вылета. С декабря 2017 года был и. о. гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт". Волошин был награжден орденом "За мужество" III степени, почетной грамотой Кабинета министров Украины, орденом "Народный Герой Украины" и почетным знаком председателя Николаевской областной государственной администрации "Святой Николай Чудотворец" III степени. 18 марта 2018 года покончил жизнь самоубийством у себя дома в Николаеве выстрелом из боевого пистолета.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Николаева Самоубийство Вооруженные Силы Украины авиация
Источник: 24 Канал
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