Самоубийство подростков в Днепре: подробности с места событий

В Днепре – двойной суицид: парень и девушка выбросились из окна высотки. Погибшим было 18 и 16 лет.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Алина Елевтерова.

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По ее словам, следственные действия на улице уже завершены, но правоохранители еще работают в помещениях. Трагедия случилась около семи часов утра, дети выпрыгнули из окна восьмого этажа ТРЦ. Медики по приезду лишь констатировали факт смерти.

Погибшие были парой. Жили в разных областях, а в Днепр приехали из Киева. Подробности их личных отношений пока не известны. Известно только, что девушка училась в колледже. Работники ТРЦ с журналистами общаться отказались, а полиция рассказала, что пара снимала апартаменты в течение нескольких суток. В комнате, где жили дети, нашли розы, также лепестки были разбросаны на земле непосредственно на месте трагедии. Была и предсмертная записка,

– рассказала журналистка.

И напомнила, что Анна Старчевская, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, в интервью журналистам отметила, что из помещения правоохранители изъяли тетрадь, в которой прописаны все действия погибших до того момента, когда они выпрыгнули из окна. И никаких свидетельств, что это самоубийство имеет хоть какое-то отношение к суицидальным группам в социальных сетях или играм – нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 29 августа, в Каменском на Днепропетровщине парень покончил с собой из-за участия в суицидальной игре МОМО. На жилом массиве БАМ парень прыгнул с крыши многоэтажки и упал на козырек парадного входа.