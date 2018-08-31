Самоубийство подростков в Днепре: появились новые детали

Они написали записку, взяли в руки розовые лепестки и покончили жизнь самоубийством. В Днепре пара влюбленных выпрыгнула из окна гостиничного номера. К самоубийству оба тщательно готовились. А почему решились на такой шаг – объяснили в предсмертной записке.

Трагедия произошла вблизи торгово-развлекательного комплекса. Пара – 18-летний парень и 16-летняя девушка, выпрыгнули из окна восьмого этажа. Оба скончались еще до приезда медиков.

Читайте также: Самоубийство подростков в Днепре: подробности с места событий

Произошло все около 7 утра, о прыжке полиции сообщили очевидцы. Правоохранители говорят, что подростки несколько дней снимали квартиру в небоскребе. Сегодня утром влюбленные выложили пол розами, взяли лепестки в руки и вместе прыгнули. Расспросить детали в работников центра нам не удалось – они отказываются говорить.

️ Допис, поширений Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Сер 2018 р. о 7:43 PDT

Правоохранители выложили фото арендованных апартаментов. Там нашли предсмертную записку: "В свои годы мы уже пожили и познали жизнь" – выведено мелким почерком. К самоубийству, убеждены правоохранители, подростки тщательно готовились.

"Сюда они приехали с основной целью – покончить жизнь самоубийством, потому что были изъяты тетрадь, в которой прописаны все их действия, до того момента когда они выпрыгнули из окна", – подчеркнула пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Допис, поширений Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 4 Чер 2018 р. о 7:39 PDT

В никаких суицидальных группах в интернете детей не обнаружили. Полиция сразу развеяла предположения о причастности пары к координированным через соцсети подростковым играм.

Каких-либо свидетельств, что самоубийство имеет отношение к суицидальным группам у нас нет,

– отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Днепр подростки приехали из Киева. Там жили последнее время, хотя оба были родом из разных городов. Девушка училась в колледже, с родителями не конфликтовала, а последний месяц с парнем путешествовала по Украине.

Допис, поширений Кривохижина (@zavoyovnyk) 4 Чер 2018 р. о 7:42 PDT

Психиатр Виктория Зингер говорит: нужно быть внимательным к подросткам. Потому что часто те укорачивают себе жизнь без видимых на первый взгляд причин. И напоминает, для людей, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах – работают горячие линии. Туда можно звонить круглосуточно и анонимно можно пообщаться с психологом. Тем временем, в полиции по факту самоубийства открыли уголовное производство.