20:56
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Самоубийство подростков в Днепре: появились новые детали

235 Читати новину українською

Они написали записку, взяли в руки розовые лепестки и покончили жизнь самоубийством. В Днепре пара влюбленных выпрыгнула из окна гостиничного номера. К самоубийству оба тщательно готовились. А почему решились на такой шаг – объяснили в предсмертной записке.

Трагедия произошла вблизи торгово-развлекательного комплекса. Пара – 18-летний парень и 16-летняя девушка, выпрыгнули из окна восьмого этажа. Оба скончались еще до приезда медиков.

Читайте также: Самоубийство подростков в Днепре: подробности с места событий

Произошло все около 7 утра, о прыжке полиции сообщили очевидцы. Правоохранители говорят, что подростки несколько дней снимали квартиру в небоскребе. Сегодня утром влюбленные выложили пол розами, взяли лепестки в руки и вместе прыгнули. Расспросить детали в работников центра нам не удалось – они отказываются говорить.

 

Допис, поширений Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov)

Правоохранители выложили фото арендованных апартаментов. Там нашли предсмертную записку: "В свои годы мы уже пожили и познали жизнь" – выведено мелким почерком. К самоубийству, убеждены правоохранители, подростки тщательно готовились.

"Сюда они приехали с основной целью – покончить жизнь самоубийством, потому что были изъяты тетрадь, в которой прописаны все их действия, до того момента когда они выпрыгнули из окна", – подчеркнула пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В никаких суицидальных группах в интернете детей не обнаружили. Полиция сразу развеяла предположения о причастности пары к координированным через соцсети подростковым играм.

Каких-либо свидетельств, что самоубийство имеет отношение к суицидальным группам у нас нет,
– отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Днепр подростки приехали из Киева. Там жили последнее время, хотя оба были родом из разных городов. Девушка училась в колледже, с родителями не конфликтовала, а последний месяц с парнем путешествовала по Украине.

Психиатр Виктория Зингер говорит: нужно быть внимательным к подросткам. Потому что часто те укорачивают себе жизнь без видимых на первый взгляд причин. И напоминает, для людей, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах – работают горячие линии. Туда можно звонить круглосуточно и анонимно можно пообщаться с психологом. Тем временем, в полиции по факту самоубийства открыли уголовное производство.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Самоубийство Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
сегодня, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сегодня, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
"Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко
сегодня, 20:13 "Кобзон собирает друзей": безудержная реакция соцсетей на убийство Захарченко
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сегодня, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сегодня, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Рената Литвинова презентовала в Киеве новый фильм
 3 ноября 2012 , 14:25 1
Украинские олимпийцы вернулись из Лондона
 14 августа 2012 , 21:04
Топ-новости: "Заря" ошеломила "Динамо", "Вердер" уволил Скрипника
 19 сентября 2016 , 07:30
Фанаты "Райо Вальекано" устроят акцию протеста против возвращения Зозули
 1 марта 2017 , 18:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук