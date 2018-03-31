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Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр (фото 18+)

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В Киеве мужчина совершил самоубийство
В Киеве мужчина совершил самоубийство / Dtp.kiev.ua

В субботу, 31 марта, в Киеве совершил самоубийство мужчина. Он прыгнул с Московского моста в Днепр.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

"Жуткое ЧП в Киеве на Днепре: реанимировать не удалось", – говорится в сообщении сообщества.

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Там также отметили, что после того, как мужчина прыгнул в реку, на место через три минуты прибыли спасатели. Они достали тело мужчины с поверхности воды. После этого водолазы приступили проводить реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

К слову, умершему было около 50 лет. На место происшествия выехали правоохранители.

Теги: Новости Украины Самоубийство Жертвы Новости Киева
Источник: 24 Канал
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