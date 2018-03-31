Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр (фото 18+)
В субботу, 31 марта, в Киеве совершил самоубийство мужчина. Он прыгнул с Московского моста в Днепр.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
"Жуткое ЧП в Киеве на Днепре: реанимировать не удалось", – говорится в сообщении сообщества.
Читайте также: В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной, но полицейские ее спасли
Там также отметили, что после того, как мужчина прыгнул в реку, на место через три минуты прибыли спасатели. Они достали тело мужчины с поверхности воды. После этого водолазы приступили проводить реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
К слову, умершему было около 50 лет. На место происшествия выехали правоохранители.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии