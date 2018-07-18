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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Смартфон Samsung Galaxy Note9 показали на реальном фото

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Смартфон Samsung Galaxy Note9
Смартфон Samsung Galaxy Note9 / Соцсети

Обнародовала первое качественное фото еще не анонсированного смартфона Samsung Galaxy Note9. Снимок обнародовал популярный инсайдер Эван Бласс.

Об этом пишет ixbt.com.

Это уже не первое изображение будущего флагмана, ранее фото Galaxy Note9 показал СЕО компании Samsung Дон Джин Кох. Однако, на том изображении можно было разглядеть только нижнюю крышку устройства.

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Как показывает новый снимок, одним из самых интересных нововведений является стилус S Pen, оснащен модулем Bluetooth. Он может управлять камерой, воспроизведением музыки и тому подобным.

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9 презентуют 9 августа

Также на фото видно, что объектив основной камеры существенно отличаются друг от друга по размеру.

По слухам устройство будет иметь 6,4-дюймовый вытянутый AMOLED-дисплей, а емкость аккумулятора будет 3850-4000 мАч.

Официально смартфон представят 9 августа.

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Теги: Смартфоны Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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