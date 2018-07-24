Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9

В сети появилась цена будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. По прогнозам, Note 9 будет стоить 1250 евро – это почти 1500 долларов или 38 800 гривен.

Об этом сообщает xda-developers.com.



По данным источников, такой высокий прайс связан с объемом встроенной памяти – 512 Гб.

Читайте также: Какие смартфоны чаще всего ремонтируют: обнародовали рейтинг

Такая ценовая политика может свидетельствовать о том, что Samsung хочет стать конкурентом Apple даже в ценовой политике. Хотя в этом случае южнокорейская компания даже переплюнула конкурента, ведь iPhone X на старте продаж стоил около тысячи долларов.



По сообщениям инсайдеров, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран Infinity Display 2.0, как в флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9 +. При этом сканер отпечатков пальцев будет размещен под основной двойной камерой.



Интересным дополнением к смартфону станет стилус S Pen, который оснащен модулем Bluetooth. Он может управлять камерой, воспроизведением музыки и тому подобное. Емкость аккумулятора Galaxy Note 9 будет 3850-4000 мАч.



Официальная презентация новинки запланирована на 9 августа.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно