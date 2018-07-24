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Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9

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Смартфон Samsung Galaxy Note 9: цена
Смартфон Samsung Galaxy Note 9: цена / Фото из открытых источников

В сети появилась цена будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. По прогнозам, Note 9 будет стоить 1250 евро – это почти 1500 долларов или 38 800 гривен.

Об этом сообщает xda-developers.com.

По данным источников, такой высокий прайс связан с объемом встроенной памяти – 512 Гб.

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Такая ценовая политика может свидетельствовать о том, что Samsung хочет стать конкурентом Apple даже в ценовой политике. Хотя в этом случае южнокорейская компания даже переплюнула конкурента, ведь iPhone X на старте продаж стоил около тысячи долларов.

По сообщениям инсайдеров, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран Infinity Display 2.0, как в флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9 +. При этом сканер отпечатков пальцев будет размещен под основной двойной камерой.

Интересным дополнением к смартфону станет стилус S Pen, который оснащен модулем Bluetooth. Он может управлять камерой, воспроизведением музыки и тому подобное. Емкость аккумулятора Galaxy Note 9 будет 3850-4000 мАч.

Официальная презентация новинки запланирована на 9 августа.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Apple
Источник: 24 Канал
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