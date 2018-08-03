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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Samsung случайно "засветила" презентацию Galaxy Note 9

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Samsung Galaxy Note 9: спецификации новинки
Samsung Galaxy Note 9: спецификации новинки / Фото из свободных источников

Менее чем за неделю до официальной презентации нового флагманского Galaxy Note 9 компания Samsung случайно опубликовала видео с его демонстрацией. В коротком ролике продемонстрировали обновленный дизайн устройства и совершенно новый стилус S Pen. Кроме того, производитель рассекретил ключевые особенности новинки.

Об этом сообщает GSMArena.

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Стоит отметить, что видео оперативно удалили с YouTube, но журналистам удалось сохранить ролик, который демонстрирует характеристики будущего флагмана. Итак, новый Galaxy Note 9 будет отличаться от предшественника сканером отпечатков пальцев, который переехал под основную камеру, а также новинка будет иметь цветную стеклянную окантовку вокруг фотомодуля: она будет не черной, как в Galaxy Note 8, а отвечать цвету остального корпуса.


Далее Samsung показала обновленный стилус S Pen. По слухам, с его помощью можно будет управлять камерой, воспроизведением музыки и другими функциями смартфона.

Samsung презентує Galaxy Note 9 вже 9 серпня
Samsung представят Galaxy Note 9 уже 9 августа

Также в ролике компания заявила о целом дне автономной работы устройства. Из предыдущих утечек мы знаем, что Galaxy Note 9 получит аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер часов – на 700 мАч больше, чем в прошлогодней модели. Еще одним нововведением станет 1 ТБ памяти для хранения данных. Правда, речь идет об использовании комбинации встроенных 512 ГБ и карты microSD такого же объема.

Отметим, официальная презентация Galaxy Note 9 состоится уже на следующей неделе, 9 августа.

Официальное видео презентации Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

 

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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