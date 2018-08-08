Samsung Galaxy Note 9: какие новые интересные функции получит стилус и камера
Рендеры Samsung Galaxy Note 9 появились в сети и рассекретили ключевые особенности обновленного стилуса S Pen. Кроме дизайна и функций аксессуара, промо-изображения также раскрыли некоторые ранее неизвестные детали относительно камеры флагмана.
Об этом сообщает Phone Arena.
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Новый S Pen будет выделяться парой значительных улучшений: новым наконечником с поддержкой 4 096 степеней нажатия и наклона пера, а также модулем Bluetooth. Беспроводное подключение будет использоваться многофункциональной кнопкой для создания фото или другой выбранной действия.
S Pen получит новые расширенные функции
Камера Galaxy Note 9 получит поддержку AI-технологий. Фотоприложение сможет различать условия съемки, подстраивать баланс белого и цветов и определять лучший снимок из серии. В промо-материалах Samsung назвала эти функции "умной камерой".
Камера Galaxy Note 9 получит розрені функции камеры
Напоследок, Galaxy Note 9 обзаведется режимом DeX без необходимости в док-станции. Пользователи смогут напрямую подключать гаджет к монитору и работать в полноценном компьютерном интерфейсе.
Galaxy Note 9 можно будет использовать как полноценный компьютер
Стоит отметить, что анонс топового фаблета от Samsung запланирован на 9 августа.
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