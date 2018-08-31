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В Украине стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy Note 9: цена новинки

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Samsung Galaxy Note 9: цена в Украине
Samsung Galaxy Note 9: цена в Украине / Фото из свободных источников

Сегодня, 31 августа, в Украине стартовали официальные продажи смартфона Samsung Galaxy Note 9. Новинку можно приобрести в официальных магазинах Samsung и магазинах партнеров южнокорейского производителя.

Сейчас доступна только версия Galaxy Note 9 с 128 ГБ внутреннего хранилища, когда на рынке появится версия с рекордным объемом встроенной памяти (512 ГБ) пока неизвестно. За новинку придется выложить немалые деньги – 34 999 гривен.

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Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 можно купить в Украине

Отметим, что неделю назад, 24 августа, начались международные продажи смартфона. Кроме того, пользователи, оформившие предварительные заказы Galaxy Note 9, уже начали получать свои аксессуары. Для них Samsung подготовила также приятный подарок в виде мультизарядного устройства. С его помощью можно одновременно заряжать любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки независимо от производителя и смарт-часы.

Презентация Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

Напомним, Galaxy Note 9 был представлен на мероприятии Unpacked 9 августа. Смартфон получил процессор Exynos 9810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 512 ГБ встроенного хранилища. Разрешение основной двойной камеры смартфона составляет 12 Мп для каждого модуля, а емкость встроенного аккумулятора равна 4000 миллиампер часов. Важное отличие Galaxy Note 9 от смартфона предыдущего поколения заключается в пере S Pen, которое получило поддержку Bluetooth.

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Теги: Техно Смартфоны Цены Samsung
Источник: 24 Канал
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