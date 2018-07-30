Samsung Galaxy S10 может стать "убийцей" Huawei P20 Pro

Инсайдеры рассекретили особенности конфигурации нового флагмана Samsung Galaxy S10. По мнению аналитиков, устройству удастся обогнать конкурента в продажах и даже затмить один из лучших продуктов компании-соперника.

Об этом сообщают "IT Новости".

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Устройство получит тройную камеру с пятикратным оптическим зумом. Стоит отметить, что подобная особенность есть в комплектации Huawei P20 Pro. Однако новый Samsung Galaxy S10 станет "убийцей" своего конкурента. Эффекты фото-съемки включать в себя: размытие заднего плана и оптимизацию светового колорита.

Ожидается, что Samsung Galaxy S10 получит усовершенствованную и конкурентную систему защиты 3D-сканирования лица Face ID. Емкость аккумулятора новинки – 4200 миллиампер часов. Батарея аккумулятора возможно будет нестандартной формы, а также флагман получит функцию ускоренной зарядки и быстрой зарядки Fast Charge 2.0.

Дисплей устройства получит дактилоскопический модуль, на основе Qualcomm. Работать Galaxy S10 будет под управлением новенькой операционной системы Android P.



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