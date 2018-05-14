Samsung готовит к выходу смартфон "для бедных" из линейки Galaxy S

Из-за низкого спроса на флагманские смартфоны от Samsung Galaxy S9 и S9+, компания решила запустить в продажу бюджетную новинку – Samsung Galaxy S8 Lite.

Об этом пишет akket.com, ссылаясь на китайские источники.

Новый смартфон уже прошел сертификацию в базах FCC и TENAA, то есть этот телефон могут продавать в Китае, США, а также в ряде других стран мира.

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Известно, что Samsung Galaxy S8 Lite представят публике 21 мая. Этот смартфон должен быть упрощенной версией оригинальной модели. Он будет иметь схожие габариты, однако слабое техническое оснащение. Так, новинка получит 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2220 на 1080 пикселей (FHD +), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти.

Samsung Galaxy S8 Lite будет иметь батарею, емкостью 3000 мач с поддержкой технологии быстрой зарядки, сканер отпечатков пальцев, модули NFC, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS и VoLTE, а также разъемы USB Type-C и 3,5 мм для подключения наушников.