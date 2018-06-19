Samsung готовится выпустить собственные видеоускорители
Много гаджетов от компании Samsung оборудованы процессорами внутренней разработки из линейки Exynos. Однако корпорация все еще использует видеоускорители от других производителей, такие как ARM Mali. Однако уже в ближайшее время корейский гигант запланировал разработку собственных графических процессоров.
Об этом сообщает Gizchina.
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Согласно недавно обновленным списком вакансий компании, Samsung собирается создать собственный GPU, а точнее, целую линейку видеоускорителей. Судя по опубликованной информации, неанонсированный пока видеочип будет предназначен для использования в будущих смартфонах Samsung на базе процессоров Exynos. Однако этим применение новинки не ограничится – видеоускоритель будет использоваться в ряде различных решений, включая беспилотные автомобили.
Наши флагманские GPU будут использоваться в бюджетных мобильных устройствах, а видеоускорители следующего поколения будут применяться в таких перспективных областях, как беспилотные автомобили и машинное обучение. Это интеллектуальная собственность Samsung. Мы сами определим архитектуру, софт и все решения целиком. Немногие компании могут этим похвастаться, а мы можем,
– говорится в описании одной из вакансий.
Учитывая средний цикл разработки GPU, Samsung представит собственный видеоускоритель для мобильных устройств в течение ближайших двух-трех лет.
Новые видеочипы от Samsung будут использовать в беспилотных автомобилях
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Стоит отметить, что Apple представила собственный видеочип еще при анонсе iPhone 8, и конкуренция в лице Samsung выглядит логичным шагом корейской компании. Благодаря использованию собственных разработок производителям гораздо проще оптимизировать программное обеспечение.
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