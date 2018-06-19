17:34
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Samsung готовится выпустить собственные видеоускорители

19 Читати новину українською
Samsung готовится выпустить собственные видеоускорители
Samsung готовится выпустить собственные видеоускорители / Фото из свободных источников

Много гаджетов от компании Samsung оборудованы процессорами внутренней разработки из линейки Exynos. Однако корпорация все еще использует видеоускорители от других производителей, такие как ARM Mali. Однако уже в ближайшее время корейский гигант запланировал разработку собственных графических процессоров.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Samsung снова запустила популярное приложение

Согласно недавно обновленным списком вакансий компании, Samsung собирается создать собственный GPU, а точнее, целую линейку видеоускорителей. Судя по опубликованной информации, неанонсированный пока видеочип будет предназначен для использования в будущих смартфонах Samsung на базе процессоров Exynos. Однако этим применение новинки не ограничится – видеоускоритель будет использоваться в ряде различных решений, включая беспилотные автомобили.

Наши флагманские GPU будут использоваться в бюджетных мобильных устройствах, а видеоускорители следующего поколения будут применяться в таких перспективных областях, как беспилотные автомобили и машинное обучение. Это интеллектуальная собственность Samsung. Мы сами определим архитектуру, софт и все решения целиком. Немногие компании могут этим похвастаться, а мы можем,
– говорится в описании одной из вакансий.

Учитывая средний цикл разработки GPU, Samsung представит собственный видеоускоритель для мобильных устройств в течение ближайших двух-трех лет.

Нові відеочіпи від Samsung використовуватимуть в безпілотних автомобілях
Новые видеочипы от Samsung будут использовать в беспилотных автомобилях

Читайте также: Samsung оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение патента

Стоит отметить, что Apple представила собственный видеочип еще при анонсе iPhone 8, и конкуренция в лице Samsung выглядит логичным шагом корейской компании. Благодаря использованию собственных разработок производителям гораздо проще оптимизировать программное обеспечение.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 694
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 438
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 183
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1998
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 402
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук