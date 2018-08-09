Samsung официально представила Galaxy Note9: характеристики и цена смартфона

Компания Samsung сегодня, 9 августа, устроила грандиозную презентацию нового фаблета Galaxy Note9. Стоит отметить, что накануне презентации о новинке было известно почти все.

Множество подробных рендеров и видеоутечек указывали на то, что в целом внешний вид Samsung Galaxy Note 9 не получит существенных изменений. Так и произошло. Как и годом ранее, флагман выполнен из двух стеклянных панелей, закрепленных на металлическом шасси. На задней панели расположена двойная основная камера, под ней – сканер отпечатков пальцев. Однако последний изменил расположение и именно по этому отличию можно будет различить поколения смартпедов.

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Дизайн Samsung Galaxy Note 9

Над дисплеем расположатся динамик, светодиодный индикатор, датчики приближения и освещенности, сканер радужной оболочки и фронтальная камера. Как и раньше, доступна виртуальная кнопка "Домой" в нижней части дисплея, чувствительная к силе нажатия.



Samsung Galaxy Note 9 выйдет в четырех цветовых решениях

На левом боку расположились кнопки регулировки громкости и вызова голосового ассистента Bixby, на противоположной стороне – кнопка включения. Нижняя часть осталась без изменений: динамик, порт USB Type-C 3.1, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и микрофон, гнездо для стилуса S Pen. На верхнем крае видно лоток с раздельными слотами для двух SIM-карт и карты памяти емкостью до 1 ТБ.



Сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy Note 9 переместился под горизонтальную камеру

Размеры устройства 161,9 х 76,4 х 8,8 миллиметра, а вес составит 201 грамм.

Дисплей Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 подрастет на одну десятую дюйма: с учетом загнутых краев диагональ составит 6,4 дюйма, эффективная рабочая площадь – 6,3 дюйма. В остальном экран останется тем же: матрица будет изготовлена по технологии Super AMOLED, разрешение дисплея составит 2960 х 1440 пикселей с возможностью ручной регулировки от HD+ (1480 х 720) до Full HD+ (2220 х 1080) и WQHD+ (2960 х 1440). Плотность пикселей при максимальном разрешении – 514 ppi. Кроме того, будет внедрена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10.

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Samsung Galaxy Note9 вполне ожидаемо получит топовые процессоры нового поколения от Qualcomm или Samsung в зависимости от региона продаж. В США поступят в продажу модели с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, графикой Adreno 630 и 6 ГБ оперативной памяти. В Азии и странах Европы стоит ждать версию на базе Samsung Exynos 9 9810, который получит четыре ядра Exynos M3 Mongoose с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, а также четыре ARM Cortex-A55. За графическую часть отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP18, который вытянет обработку "тяжелых" игр и приложений, включая VR.

В частности, разработчики игры Fortnite адаптировали ее под запуск на Android. Ранее разные источники сообщали, что игра выйдет только на Google Pixel 3, а потом подтвердили, что также ее можно будет получить в магазине приложений Samsung. Позже разработчики официально сообщили, что Fortnite никогда не появится в Play Market, зато пользователи смогут получить ее, скачав APK-файл.



Творцы игры Fortnite адаптировали игру для запуска на Samsung Galaxy Note 9

В этом году базовый объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Будут доступны 128 или 512 ГБ внутренней памяти, а для некоторых рынков будет выпущена модель с 8 ГБ оперативной памяти.

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.



Благодаря мощному графическому ускорителю Samsung Galaxy Note 9 будет легко запускать игры и VR-приложения

Одним из наиболее заметных улучшений станет увеличение емкости аккумулятора. Samsung Galaxy Note 9 получит батарею на 4 000 миллиампер/часов, что позволит ему проработать сутки от полного заряда аккумулятора. Стоит отметить, что Galaxy Note 9, по словам представителей Samsung, получит наибольшую батарею среди всех устройств линейки Galaxy. Как и раньше, смартпед будет быстро восстанавливать заряд через USB Type-C, а также по воздуху с помощью беспроводного зарядного устройства Charger Wireless Charger Duo.

Камеры Samsung Galaxy Note 9

В качестве основной камеры выступает двойной модуль на 12 Мп. Важнейшим изменением стал объектив с возможностью переключения диафрагмы – f/1,5 на f/2,4. Первый режим подходит для съемки в условиях недостаточного освещения, а второй – для дневной съемки. Камера включает адаптивную оптическую стабилизацию изображения, возможность записи видео 2160p, запись видео Super Slow-Mo с частотой кадров до 960 кадров/сек. Спереди разместится единственный фронтальный модуль на 8 Мп с автофокусом и широкоугольной оптикой.

Приложение "Камера" получит элементы искусственного интеллекта. Оно сможет различать условия съемки, подстраивать баланс белого и цветов и определять лучший снимок из серии. В промо-материалах Samsung назвала эти функции "умной камерой".

S Pen и режим DeX

Новый S Pen станет наиболее продвинутым аксессуаром для Galaxy Note 9 и крупнейшим обновлением за последние три года. Он обзаведется новым наконечником с поддержкой 4 096 степеней нажатия и наклона пера. Впервые в нем появятся Bluetooth-модуль и многофункциональная кнопка для удаленного создания фото, переключения музыки и других выбранных действий.

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Кроме того, Samsung Galaxy Note 9 научится переключаться в настольный режим DeX без специальной док-станции. Пользователи смогут напрямую подключать гаджет к монитору через USB-кабель и работать в полноценном компьютерном интерфейсе.



Samsung Galaxy Note 9 получил новый дизайн переключателя в настольный режим DeX

Цена Samsung Galaxy Note 9

Продажи новинки начнутся в течение двух недель после анонса, скорее всего, уже с 24 августа, Galaxy Note 9 попадет в Украину уже 31 августа, а его цена за версию со 128 ГБ составит 34 999 гривен. За версию Samsung Galaxy Note 9 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища придется выложить 950 долларов (около 25 150 гривен). Версия смартфона с 6 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 1 150 долларов (около 30 440 гривен).

Презентация Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

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