Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S4

2 августа компания Samsung официально анонсировала планшет Galaxy Tab S четвертого поколения. Это устройство нельзя назвать флагманом, но оно имеет много хороших характеристик.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Дизайн Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S4 получил 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. По краям экрана видим тонкие рамки.

Характеристики Galaxy Tab S4

Сканера отпечатков пальцев здесь нет, однако планшет поддерживает функцию сканирования радужной оболочки глаза и распознавание лица.

Кроме того, планшет имеет поддержку встроенного Samsung DeX DeX (это док-станция, которая трансформирует обычный гаджет в компьютер), также есть возможность включить специальный режим DeX.

Также планшет поддерживает два экрана – экран планшета, так и внешний монитор (подключен через HDMI). Galaxy Tab S4 поддерживает стилус S Pen, поэтому его можно использовать как цифровую эскизную панель.

Планшет Galaxy Tab S4 поддерживает стилус S Pen

Устройство получило чипсет Snapdragon 835 с максимальной частотой ядра 2,35 ГГц. Новинка получила 4 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. На задней панели размещена основная камера на 13 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 7,300 мАч. Как уверяют разработчики, устройство может работать на одном заряде до 16 часов работы.

Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo в паре с Samsung Experience 9.5. На нем можно работать с документами Microsoft Word, Excel и PowerPoint. При этом, Word можно работать с дополнительной клавиатурой Book Cover.

Galaxy Tab S4: видео

Цена Galaxy Tab S

Galaxy Tab S4 поступит в продажу в конце августа. За более продвинутую версию с 256 ГБ флэш-памяти надо заплатить 750 долларов (19 500 гривен). А модификация с 64 ГБ встроенного хранилища обойдется пользователям в 650 долларов (16 900 гривен).

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