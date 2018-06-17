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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Samsung оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение патента

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Samsung Electronics оштрафовали на 400 миллионов долларов
Samsung Electronics оштрафовали на 400 миллионов долларов / informator.news

Окружной суд штата Техас вынес решение, в котором говорится о том, что Samsung Electronics виновной в нарушении патента, который принадлежит патентному бюро Корейского института передовых технологий.

Об этом сообщает аналитическое агенство Bloomberg.

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Отмечается, что компания оштрафована на 400 миллионов долларов за использование технологии FinFet. Это транзистор, что повышает производительность микрочипа и снижает его энергопотребление.

Корейский институт передовых технологий заявил, что сначала представители компании Samsung Electronics считали изобретение незначительным. Однако мнение компании изменилась после того, как на разработку обратили внимание в Intel, которая является главным конкурентом Samsung на рынке полупроводников.

Samsung Electronics намерены подать апелляцию на судебное решение, вынесенное в Техасе.

Напомним, что Калифорнийский суд частично удовлетворил иск корпорации Apple и обязал южнокорейского производителя смартфонов Samsung выплатить 539 миллионов долларов за нарушение патентов.

Теги: Техно Штрафы Samsung
Источник: 24 Канал
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