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Samsung отчитывается о провале продаж Galaxy S9

241 Читати новину українською
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 / wccftech.com

Компания Samsung заявила, что на рекламу и продвижение своего флагманского смартфона Galaxy S9 потратила наибольшую сумму денег за всю историю своего мобильного подразделения. Однако желаемого результата это компании не принесло.

Об этом пишет akket.com.

15 мая Samsung обнародовала информацию о продажах флагмана. Данные свидетельствуют о крайне плохих продажах смартфонов Galaxy S9 и S9+. Так, новинка продается даже хуже, чем модель Galaxy S2, которую выпустили еще в 2011 году.

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По состоянию на 15 мая в Южной Корее было продано миллион экземпляров Galaxy S9, что соответствует показателям Galaxy S2 в 2011 году. Таким образом, этот результат стал худшим за последние семь лет.

Хотя Samsung не предоставляет статистику продаж Galaxy S9 в других странах мира, однако журналисты убеждены, что дела с продажами в Европе, Китае и США не лучше.

Galaxy S9 и Galaxy S9+: видео 

 

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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