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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Samsung планирует отказаться от одного из трендов в своих смартфонах

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Samsung вернет рамки в собственных смартфонах
Samsung вернет рамки в собственных смартфонах / Фото из свободных источников

Пока производители мобильных устройств активно уменьшают рамки вокруг дисплея в смартфонах, компания Samsung предлагает не просто оставить их, но и специально увеличивать. Описание такого решения уже представили в новом патенте южнокорейского гиганта.

Об этом сообщает Mspoweruser.

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В документации описываются накладные рамки на смартфоны компании Samsung. Четыре отдельные полоски крепятся к граням устройства и соединяются между собой с помощью магнитов. При желании пользователь может их снять, уменьшив тем самым рамки вокруг экрана и габариты всего устройства.

​Samsung планує збільшити рамки у своїх смартфонах
Samsung планирует увеличить рамки в своих смартфонах

Главная идея сменных рамок заключается в персонализации внешнего вида гаджета, ведь уже сейчас отличить один безрамочный смартфон от другого довольно сложно. Из предлагаемых Samsung решений пользователь сможет выделить свое устройство с помощью накладных рамок, которые могут быть выполнены в различных цветах и из широкого ассортимента материалов.

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Теги: Техно Смартфоны Южная Корея Samsung
Источник: 24 Канал
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