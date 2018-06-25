Samsung планирует отказаться от одного из трендов в своих смартфонах

Пока производители мобильных устройств активно уменьшают рамки вокруг дисплея в смартфонах, компания Samsung предлагает не просто оставить их, но и специально увеличивать. Описание такого решения уже представили в новом патенте южнокорейского гиганта.

Об этом сообщает Mspoweruser.

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В документации описываются накладные рамки на смартфоны компании Samsung. Четыре отдельные полоски крепятся к граням устройства и соединяются между собой с помощью магнитов. При желании пользователь может их снять, уменьшив тем самым рамки вокруг экрана и габариты всего устройства.



Samsung планирует увеличить рамки в своих смартфонах



Главная идея сменных рамок заключается в персонализации внешнего вида гаджета, ведь уже сейчас отличить один безрамочный смартфон от другого довольно сложно. Из предлагаемых Samsung решений пользователь сможет выделить свое устройство с помощью накладных рамок, которые могут быть выполнены в различных цветах и из широкого ассортимента материалов.

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