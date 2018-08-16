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Samsung представила Galaxy Note9 в Украине: сколько у нас стоит смартфон

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Galaxy Note9 официально представили в Украине
Galaxy Note9 официально представили в Украине / tehnot.com

16 августа компания Samsung провела украинскую презентацию своего флагманского смартфона Galaxy Note9. Новинка поступит в продажу в Украине в конце августа.

Об этом пишет tehnot.com.

Как известно, Galaxy Note9 получил экран с диагональю 6,4 дюйма. Одной из главных фишек смартфона стал S Pen со встроенным Bluetooth. То есть стилус стал неким пультом дистанционного управления, с помощью которого можно переключать треки, делать фото и т.п..

Читайте также: Samsung официально представила Galaxy Note 9: характеристики и цена смартфона

Кроме того, Samsung показали и обновленную версию DeX – это режим работы при подключении смартфона к монитору.

Galaxy Note9 в Україні

Galaxy Note9 представили в Украине

В Украине уже доступен предзаказ смартфона. Версия с 128 ГБ встроенной памяти стоит 34999 гривен. А вот модификация с рекордным количеством флэш-памяти 512 ГБ пока в Украине не будет.

Galaxy Note9 в Україні

Версия с 512 ГБ пока недоступна в Украине

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Теги: Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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