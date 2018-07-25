Samsung представила гигантский дисплей The Wall с диагональю на 146 дюймов

Компания Samsung впервые представила свой модульный крупноформатный MicroLED-дисплей The Wall. Устройство имеет гигантские размеры – 146 дюймов и разрешение 4K.

Об этом сообщает itc.ua.



Массовое производство The Wall начнется уже в сентябре. При этом в следующем году на рынок выйдет еще более тонкая и при этом более дешевая версия. Новый Samsung The Wall получит толщину всего 30 мм (на 50 мм тоньше, чем представленная модель).

Читайте также: Телевизоры SUPER UHD от LG получат интересную функцию

Сколько будет стоить новинка пока не сообщается, однако по словам представителей компании, The Wall будет стоить "гораздо меньше, чем ожидают пользователи от устройства люкс-сегмента".

Samsung The Wall получил диагональ 146 дюймов

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно