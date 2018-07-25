10:37
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
  • суббота
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Samsung представила гигантский дисплей The Wall с диагональю на 146 дюймов

57 Читати новину українською
Samsung представила дисплей The Wall на 146 дюймов
Samsung представила дисплей The Wall на 146 дюймов / itc.ua

Компания Samsung впервые представила свой модульный крупноформатный MicroLED-дисплей The Wall. Устройство имеет гигантские размеры – 146 дюймов и разрешение 4K.

Об этом сообщает itc.ua.

Массовое производство The Wall начнется уже в сентябре. При этом в следующем году на рынок выйдет еще более тонкая и при этом более дешевая версия. Новый Samsung The Wall получит толщину всего 30 мм (на 50 мм тоньше, чем представленная модель).

Читайте также: Телевизоры SUPER UHD от LG получат интересную функцию

Сколько будет стоить новинка пока не сообщается, однако по словам представителей компании, The Wall будет стоить "гораздо меньше, чем ожидают пользователи от устройства люкс-сегмента".

Samsung The Wall

Samsung The Wall получил диагональ 146 дюймов

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сегодня, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 485
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 07:30 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
9274
Штурм со стороны СБУ базы "Правого сектора": активисты обнародовали детали фейка
сегодня, 01:29 Штурм со стороны СБУ базы "Правого сектора": активисты обнародовали детали фейка
763
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 июля, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 2687
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 июля, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 377
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук