Samsung представила линейку игровых мониторов с изогнутым дизайном
Компания Samsung представила линейку игровых мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor. Так, было представлено две модели, которые полностью идентичны, если не брать во внимание диагональ экранов.
Об этом пишет keddr.com.
В частности, представлены модели – 32-дюймовая C32JG5 и 27-дюймовая C27JG5. Обе имеют изогнутый дизайн, при этом сохранили классическое соотношение сторон 16: 9. Разрешение новинок – 2560 х 1440 пикселей, радиус кривизны – 1800 мм. В основе мониторов стоит панель VA.
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Набор портов включает HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и выход для наушников.
Что касается стоимости, то по предварительным данным, модели будут стоить в пределах 400 – 500 долларов (10 800 – 13 500 гривен).
Представлены две версии мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor
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