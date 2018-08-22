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Samsung представила линейку игровых мониторов с изогнутым дизайном

73 Читати новину українською
Монитор CJG5 Curved Gaming Monito
Монитор CJG5 Curved Gaming Monito / keddr.com

Компания Samsung представила линейку игровых мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor. Так, было представлено две модели, которые полностью идентичны, если не брать во внимание диагональ экранов.

Об этом пишет keddr.com.

В частности, представлены модели – 32-дюймовая C32JG5 и 27-дюймовая C27JG5. Обе имеют изогнутый дизайн, при этом сохранили классическое соотношение сторон 16: 9. Разрешение новинок – 2560 х 1440 пикселей, радиус кривизны – 1800 мм. В основе мониторов стоит панель VA.

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Набор портов включает HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и выход для наушников.

Что касается стоимости, то по предварительным данным, модели будут стоить в пределах 400 – 500 долларов (10 800 – 13 500 гривен).

Монітор CJG5 Curved Gaming Monitor
Представлены две версии мониторов CJG5 Curved Gaming Monitor

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Теги: Техно Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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