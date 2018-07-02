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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Samsung представила недорогий смартфон Galaxy On6

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Бюджетный смартфон Galaxy On6
Бюджетный смартфон Galaxy On6 / mysmartprice.com

2 июля компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy On6. Как и другие устройства серии Galaxy On, Galaxy On6 имеет более низкую цену по сравнению с флагманом, на котором он основан.

Об этом пишет prostotech.com.

Так, Galaxy On6 получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене 211 долларов, что на 30 долларов меньше, чем Galaxy J6 в варианте с 4 ГБ оперативной памяти.

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Другие характеристики Galaxy On6 такие же, как у Galaxy J6. Он имеет 5,6-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity. Работает устройство на 8-ядерном чипсете Exynos 7870. На задней панели размещена 13-мегапиксельная камера, а фронтальная камера получила 8МП.

Также есть сканер отпечатков пальцев, слот для двух SIM-карт и подключения 4G LTE.

Работает Galaxy On6 под управлением Android 8.0 Oreo совместно с Samsung Experience 9.0.

Смартфон поступит в продажу 5 июля. Его можно будет приобрести на Flipkart и в официальном интернет-магазине Samsung.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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