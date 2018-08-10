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Samsung представила умную колонку странной формы: и сети создали немало фотожаб

49 Читати новину українською
Фотожаба на колонку Galaxy Home.
Фотожаба на колонку Galaxy Home. / Фото из соцсетей

9 октября компания Samsung официально представила несколько новых продуктов, в том числе флагманский смартфон Galaxy Note9, умные часы Galaxy Watch, а также смарт-колонку Galaxy Home. Последняя вызвала шквал критики в соцсетях.

Колонка работает на базе голосового помощника Bixby, оборудована шестью твитер-динамиками и одним сабвуфером. Для распознавания голосовых команд используется 8 микрофонов.

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Что касается дизайна, который, собственно, и рассмешил пользователей, то колонка имеет удлиненную округлую форму и стоит на 3 ножках. Так, внешность Galaxy Home сравнили с котелком, коровьим выменем и барбекю.

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Теги: Техно Бытовая техника Samsung
Источник: 24 Канал
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