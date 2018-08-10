Samsung представила умную колонку странной формы: и сети создали немало фотожаб

9 октября компания Samsung официально представила несколько новых продуктов, в том числе флагманский смартфон Galaxy Note9, умные часы Galaxy Watch, а также смарт-колонку Galaxy Home. Последняя вызвала шквал критики в соцсетях.

Колонка работает на базе голосового помощника Bixby, оборудована шестью твитер-динамиками и одним сабвуфером. Для распознавания голосовых команд используется 8 микрофонов.

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Что касается дизайна, который, собственно, и рассмешил пользователей, то колонка имеет удлиненную округлую форму и стоит на 3 ножках. Так, внешность Galaxy Home сравнили с котелком, коровьим выменем и барбекю.

I appreciate you Samsung pic.twitter.com/H5s9lUNMbx — Marques Brownlee (@MKBHD) 9 серпня 2018 р.

The Samsung Galaxy Home Turret. pic.twitter.com/UHAfbX7Eh6 — Vlad Savov (@vladsavov) 9 серпня 2018 р.

Loving the design of the new Samsung Galaxy Home #galaxyhome pic.twitter.com/wWkYAupZyz — Sandeep Sarma (@sandeep9sarma) 9 серпня 2018 р.

Just ordered my #GalaxyHome and it was a lot cheaper than expected.



This thing is gonna be hot! Like the Note 7! pic.twitter.com/cHZHMf5RbD — Dan Gage (@ModrnDad) 9 серпня 2018 р.

I just received my #GalaxyHome! Review will be ready in a few days. pic.twitter.com/BIhnjuXEbq — JoCoWash (@JoCoWash) 9 серпня 2018 р.

I knew I recognized the Galaxy Home Pod. Whatever you do, DON’T open it! pic.twitter.com/1jcBEO3bkW — Michael Kukielka (@DetroitBORG) 9 серпня 2018 р.

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