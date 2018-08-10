Samsung представила умную колонку странной формы: и сети создали немало фотожаб
9 октября компания Samsung официально представила несколько новых продуктов, в том числе флагманский смартфон Galaxy Note9, умные часы Galaxy Watch, а также смарт-колонку Galaxy Home. Последняя вызвала шквал критики в соцсетях.
Колонка работает на базе голосового помощника Bixby, оборудована шестью твитер-динамиками и одним сабвуфером. Для распознавания голосовых команд используется 8 микрофонов.
Читайте также: Samsung официально представила Galaxy Note 9: характеристики и цена смартфона
Что касается дизайна, который, собственно, и рассмешил пользователей, то колонка имеет удлиненную округлую форму и стоит на 3 ножках. Так, внешность Galaxy Home сравнили с котелком, коровьим выменем и барбекю.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно