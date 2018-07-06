Samsung представила "умный" замок: особенности новинки

Один из подразделений южнокорейского технологического гиганта компания Samsung SDS представила "умный" замок SHP-DR900 для дверей современного цифрового дома.

Об этом сообщает Samsung Electronics.

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Устройство оснащено модулем Wi-Fi с пониженным энергопотреблением. Замок способен в режиме реального времени передавать в сеть данные о своем статусе и о попытках проникновения. А хозяева дома или, скажем, владельцы офиса смогут с помощью специального приложения для смартфона дистанционно открывать двери родственникам или посетителям.

"Умный" замок от Samsung можно разблокировать просто из приложения

Новинка оборудована высокоточным сканером отпечатков пальцев. Таким образом, зарегистрированные пользователи смогут открыть замок, даже не имея цифрового ключа в смартфоне. Наконец, предусмотрена возможность разблокирования с помощью пароля, специальной радиочастотной метки и экстренного кода.

Смарт замок от Samsung обладает улучшенными средства для обеспечения безопасности

Производитель говорит про улучшенные средства для обеспечения безопасности. Пользователи смогут просматривать подробную статистику о работе системы.

Смарт-замок будет доступен на международном рынке, однако информации о цене на данный момент, к сожалению, нет.

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