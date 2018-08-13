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Samsung продолжает смеяться над iPhone X: забавные видео с рекламой Galaxy Note 9

63 Читати новину українською
Смешные видео с рекламой Samsung Galaxy Note 9
Смешные видео с рекламой Samsung Galaxy Note 9 / Скриншот из видео

В конце июля компания Samsung выпустила несколько рекламных роликов, в которых указывала на явные плюсы продукции южнокорейского производителя и недостатки iPhone X. Тогда компания противопоставляла флагману от Apple мощный Samsung Galaxy S9. Сейчас свет увидела очередная порция шуточных роликов, однако уже с Galaxy Note 9 в главной роли.

Об этом сообщает Android Community.

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В первом ролике посетитель Apple Store рассказывает о мощности Galaxy Note 9. Сотрудник магазина парирует и отмечает, что настоящая мощь – снимать блокировку смартфона посредством сканирования лица. Об аналогичных возможности флагмана Samsung он даже не догадывался.

Затем поклонник Apple приводит в действие последний козырь – видеозвонки с участием 30 человек одновременно в iOS 12. Любитель Samsung вполне резонно не видит смысла в этой функции.

Samsung смеется над мощностью iPhone X – смотрите видео

 

Стоит отметить, что над этим роликом уже успели изрядно посмеяться авторитетные инсайдеры. К примеру эксперт под ником OnLeaks опубликовал в Twitter видео, на котором видно "настоящую мощь" нового флагмана от Samsung. Результаты производительности устройства, которое протестовали в Geekbench, указывают на то, что Galaxy Note 9 не только не такой мощный, как iPhone X, но и уступает OnePlus 6.

Еще одна проблема – стилус Apple, который работает исключительно с iPad. Женщина хочет купить Apple Pencil, но в ответ получает рекомендацию использовать палец.

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Samsung смеется над стилусом Apple – смотрите видео

 

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple Samsung
Источник: 24 Канал
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