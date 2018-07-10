Samsung сделал весомый шаг к завоеванию мирового рынка смартфонов

В понедельник, 9 июля, в Индий южнокорейская компания Samsung Electronics провела официальную церемонию открытия крупнейшего завода по производство смартфонов.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что в мероприятии принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как подчеркивается, новый завод может выпускать до 120 миллионов смартфонов в год, в числе которых будут как наиболее бюджетные, то есть модели, дешевле 100 долларов, так и флагманский смартфон Samsung S9.

К слову, по информации аналитиков, наибольшим спросом в Индии пользуются смартфоны стоимостью до 250 долларов. В частности, в прошлом году лидером индийского рынка смартфонов стал Xiaomi, который как раз и потеснил Samsung.

Также в 2017 году индийский рынок смартфонов продемонстрировал самые высокие темпы роста среди 20 главных рынков мира – продажи в стране подскочили на 14% и составили 124 миллиона единиц. Это в свою очередь помогло Индии обогнать США и выйти на второе место, уступив только Китаю.

Интересно и то, что инициатива премьера Моди "Делай в Индии" привела к повышению тарифов на импортную продукцию в категориях, включающих устройства связи. Так, мобильные телефоны, которые производятся вне Индии, станут дороже на 20%. Следовательно, такие компании, как Samsung и Xiaomi, делают смартфоны в Индии, пишет The Verge.

Напомним, в начале июня компания Samsung Electronics была оштрафована на 400 миллионов долларов, причина – нарушение патента. Соответствующее решение принял Окружной суд штата Техас.