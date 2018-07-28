Samsung случайно засветила Galaxy Watch до презентации

Компания Samsung случайно показала свой новый продукт – смарт-часы Galaxy Watch появились на американском сайте компании.

Об этом сообщает Android Police.

Сейчас смарт-часы уже исчезли с сайта, однако журналисты успели сделать скриншоты. На снимках есть часы Galaxy Watch в цвете розовое золото.

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С другими устройствами девайс может синхронизироваться с помощью Bluetooth. Это не исключает, что будут версии с модулем LTE.

Galaxy Watch могут презентовать 9 августа

Какую операционную систему получила новинка, пока неизвестно. По идее, она будет работать под управлением Wear OS. Однако, возможно, компания оставит в часах ОС Tizen.

Samsung готовит большую презентацию на 9 августа, тогда запланирован анонс смартфона Galaxy Note9. В этот день, возможно, представят и Galaxy Watch.

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