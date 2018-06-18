Samsung снова запустила популярное приложение

В фирменном магазине приложений Galaxy Apps появилась обновленная версия Good Lock UI – утилиты для создания и настройки кастомного пользовательского интерфейса.

Об этом сообщает Android Authority.

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Good Lock UI представили вместе с Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, но с выходом Android 7.0 Nougat компания Samsung по непонятнымх причинам убрала приложение из общего доступа. Теперь же оно снова доступно для загрузки через Galaxy Apps. Утилита получила множество новых функций вроде горизонтального списка запущенных приложений в нижней части экрана.

С помощью Good Lock UI владельцы смартфонов Galaxy смогут настроить под себя цветовое оформление, размеры всех элементов и их стиль. И все это без необходимости получения прав суперпользователя.



Скриншот из нового приложения Good Lock UI

На данный момент Good Lock UI можно установить только в Южной Корее, но в сети уже появился APK-файл.

Еще одна интересная новость для владельцев смартфонов Galaxy – Samsung после обновления фирменного приложения Messages вновь разрешили устанавливать собственные мелодии для сообщения о получении текстовых сообщений. Стоит отметить, что эта функция исчезла после выхода Android Oreo.

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