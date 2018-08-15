Samsung уже готовит новинку, которая переплюнет фаблет Galaxy Note 10

В этом году компания Samsung уже не планирует удивлять пользователей новыми устройствами. Однако в следующем году южнокорейский производитель запланировал презентацию девайса, который затмит его собственные флагманы, но заплатить за него придется не малые деньги.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Во время недавней конференции с инвесторами глава Samsung Electronics Ди Джей Кох рассказал о планах компании на следующий год. Он ясно дал понять, что линейки Galaxy S и Galaxy Note останутся отдельными продуктами. Это означает, что нас ждет Galaxy S10 в нескольких вариациях и Galaxy Note 10, но не только это.

Ди Джей Кох сказал, что компания выпустит продукт, который станет более премиальным, чем Galaxy Note 10. Все дело в том, что производитель планирует выпустить свой первый 5G-смартфон, и телефон, который гнется, уже в следующем году. Он будет выпускаться отдельно от линеек S и Note, и можно предположить, что стоить устройство будет дороже 1500 долларов.

Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10 – смотрите видео

Это вполне логичный шаг. Если Samsung хочет представить что-то действительно новое и инновационное, стоит выпустить отдельное устройство, которое не испугает существующих клиентов высокой ценой, но позволит желающим прикоснуться к новому.



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