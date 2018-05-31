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Samsung вскоре может начать внедрение 5G в коммерческие сети

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Samsung вскоре может начать внедрение 5G в коммерческие сети
Samsung вскоре может начать внедрение 5G в коммерческие сети / Фото из свободных источников

Недавно Samsung Electronics объявила о проведении заключительной конференции консорциума 3GPP. Именно во время этого мероприятия утвердили стандарты технологий 5G, которые необходимы для коммерческого внедрения сетей пятого поколения.

Об этом сообщает издание "ИТ для бизнеса".

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В конференции приняли участие около полутора тысяч экспертов от компаний, специализирующихся на разработке и производстве чипсетов, мобильных устройств и оборудования, включая Samsung, Qualcomm, а также представителей провайдеров сотовой связи, таких как Verizon, AT&T, NTT DoCoMo, KT и SK Telecom.

В конференции принимали участие рабочие группы по развитию беспроводных технологий для мобильных сетей пятого поколения, они же определили финальный набор технологий для первого коммерческого внедрения 5G. Сюда относятся технологии беспроводного доступа 5G, которые обеспечивают быструю передачу данных с ультранизкими задержками, а также методология тестирования терминалов 5G на соответствие стандартам.

Рабочая группа RAN4, возглавляемая Samsung, работает над формированием требований к техническим характеристикам радиоподсистем терминалов 5G и к производительности базовых станций, в том числе в диапазонах 3,5 ГГц и 28 ГГц. Эти требования лягут в основу регуляторных актов, которые будут регламентировать использование спектра 5G, когда начнется массовый запуск коммерческих сетей пятого поколения в Корее, США и в Японии.

Теги: Новости США Техно Южная Корея Интернет Samsung Япония
Источник: 24 Канал
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