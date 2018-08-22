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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Samsung вскоре представит новый гигантский планшет Galaxy View 2

58 Читати новину українською
Galaxy View
Galaxy View / fonearena.com

Компания Samsung готовится представить обновленную версию планшета Galaxy View, который выпустили еще 3 года назад. При этом Galaxy View 2 будет иметь немного меньшую диагональ, чем у предшественника, но все же сохранит очень большие, как для планшета, габариты.

Об этом сообщает AndroidPolice.

Этот гигантский планшет работает под управлением Android. Первая модель получила экран диагональю 18,4 дюйма, Galaxy View 2 несколько уменьшился до 17,5 дюйма.

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По слухам, новый девайс получит порт USB-C и другую конструкцию, что позволит использовать Galaxy View 2 как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Также устройство получит 3 ГБ оперативной памяти и слот microSD.

А вот стилуса в паре с планшетом не будет.

Galaxy View

Так выглядит предыдущая версия Galaxy View

Первая модель Galaxy View стоила 600 долларов (16 200 гривен). Поэтому можно предположить, что обновленная версия будет в этом же ценовом диапазоне.

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Теги: Техно Гаджеты планшеты Samsung
Источник: 24 Канал
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