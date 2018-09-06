19:46
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Samsung выпустит еще один гигантский планшет Galaxy View

18 Читати новину українською
Samsung Galaxy View
Samsung Galaxy View / Фото из открытых источников

Самый большой Android-планшет, который когда-либо выпускала компания Samsung вскоре может получить "наследника". Samsung Galaxy View 2, если новинка действительно получит такое название, получил сертификаты Wi-Fi и Bluetooth.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также: Lenovo представила линейку планшетов, самый дешевый стоит меньше 2 тысяч гривен


Samsung Galaxy View 2 имеет номер модели SM-T927A. На данный момент известно о том, что планшет будет поддерживать работу с сетями Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, двухдиапазонную технологию с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 5.0.

Согласно предварительным слухам, Galaxy View 2 будет "из коробки" будет работать под управлением операционной системы Android Oreo. Кроме того, новинка получит 17,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).

Samsung Galaxy View
Samsung Galaxy View в руках

Относительно технических характеристик, то Galaxy View 2 предложит фирменный процессор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативной памяти и поддержку цифрового пера S Pen.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно планшеты Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гендерное равенство: существует ли оно в Украине и для чего оно нужно
сегодня, 19:01 Гендерное равенство: существует ли оно в Украине и для чего оно нужно
Євгенія Мазур
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
сегодня, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук