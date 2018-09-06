Samsung выпустит еще один гигантский планшет Galaxy View

Самый большой Android-планшет, который когда-либо выпускала компания Samsung вскоре может получить "наследника". Samsung Galaxy View 2, если новинка действительно получит такое название, получил сертификаты Wi-Fi и Bluetooth.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Samsung Galaxy View 2 имеет номер модели SM-T927A. На данный момент известно о том, что планшет будет поддерживать работу с сетями Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, двухдиапазонную технологию с частотами 2.4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 5.0.

Согласно предварительным слухам, Galaxy View 2 будет "из коробки" будет работать под управлением операционной системы Android Oreo. Кроме того, новинка получит 17,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).



Samsung Galaxy View в руках

Относительно технических характеристик, то Galaxy View 2 предложит фирменный процессор Samsung Exynos, 3 ГБ оперативной памяти и поддержку цифрового пера S Pen.

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