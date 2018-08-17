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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Samsung запатентовала инновационное олеофобное покрытие

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Samsung запатентовала инновационное олеофобное покрытие
Samsung запатентовала инновационное олеофобное покрытие / Фото из открытых источников

Проблемой современных смартфонов в стеклянном и керамическом корпусах остаются заметные отпечатки рук после использования. Зато компания Samsung нашла решение этой проблемы и запатентовала особый материал, который может восстанавливаться после царапин и потертостей.

Об этом говорится на сайте 4pda.

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Вещество предлагают наносить тонким слоем на корпус и экран. Даже при многократном сгибании, например, в будущих смартфонах Samsung серии Galaxy F, которые смогут сгибаться, материал будет полностью восстанавливать первоначальную форму и текстуру.

Samsung запатентувала матеріал, який може відновлюватись після подряпин
Samsung запатентовала материал, который может восстанавливаться после царапин


Стоит отметить, что в его состав входит множество полимерных соединений, включая политаксан, многогранный сильсесквиоксан и разновидность акрила.

Samsung Galaxy F станет одним из самых дорогих и инновационных устройств компании. Его анонс намечен на начало января 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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