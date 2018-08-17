Samsung запатентовала инновационное олеофобное покрытие

Проблемой современных смартфонов в стеклянном и керамическом корпусах остаются заметные отпечатки рук после использования. Зато компания Samsung нашла решение этой проблемы и запатентовала особый материал, который может восстанавливаться после царапин и потертостей.

Об этом говорится на сайте 4pda.

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Вещество предлагают наносить тонким слоем на корпус и экран. Даже при многократном сгибании, например, в будущих смартфонах Samsung серии Galaxy F, которые смогут сгибаться, материал будет полностью восстанавливать первоначальную форму и текстуру.



Samsung запатентовала материал, который может восстанавливаться после царапин



Стоит отметить, что в его состав входит множество полимерных соединений, включая политаксан, многогранный сильсесквиоксан и разновидность акрила.

Samsung Galaxy F станет одним из самых дорогих и инновационных устройств компании. Его анонс намечен на начало января 2019 года.

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